Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi

Авария произошла около 16:45 на окружной дороге в Харькове, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«На автодороге «Киев-Харьков-Должанский» недалеко от села Сиряки произошло столкновение транспортных средств Mitsubishi L200 и ВАЗ 2103», – уточнили правоохранители.

По данным полицейских, в ДТП пострадал 36-летний водитель ВАЗа. Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства, подробности аварии устанавливаются.