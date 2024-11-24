Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi
Авария произошла около 16:45 на окружной дороге в Харькове, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
«На автодороге «Киев-Харьков-Должанский» недалеко от села Сиряки произошло столкновение транспортных средств Mitsubishi L200 и ВАЗ 2103», – уточнили правоохранители.
По данным полицейских, в ДТП пострадал 36-летний водитель ВАЗа. Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства, подробности аварии устанавливаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 21:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла около 16:45 на окружной дороге в Харькове, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".