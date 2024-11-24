Live
  • Вс 24.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi

Происшествия 21:25   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi

Авария произошла около 16:45 на окружной дороге в Харькове, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«На автодороге «Киев-Харьков-Должанский» недалеко от села Сиряки произошло столкновение транспортных средств Mitsubishi L200 и ВАЗ 2103», – уточнили правоохранители.

По данным полицейских, в ДТП пострадал 36-летний водитель ВАЗа. Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства, подробности аварии устанавливаются.

Читайте также: В Харькове водитель подшофе пытался откупиться за 100$ – патрульные

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
На Харьковском направлении идет бой – вечерняя сводка Генштаба
На Харьковском направлении идет бой – вечерняя сводка Генштаба
24.11.2024, 17:32
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
24.11.2024, 14:38
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
24.11.2024, 07:22
Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi
Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi
24.11.2024, 21:25

Новости по теме:

21:28
Два человека погибли в ДТП в Чугуеве, среди пострадавших – ребенок (фото)
11:12
В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
16:53
Велосипедист погиб в ДТП на Харьковщине (фото)
15:36
ДТП в Харькове: пострадали пассажирка такси и пожилой мужчина (фото)
13:13
В Харькове пьяный водитель совершил ДТП: что показал «Драгер» (фото)

Вы читали новость: «Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 21:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла около 16:45 на окружной дороге в Харькове, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".