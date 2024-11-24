В Харькове водитель подшофе пытался откупиться за 100$ – патрульные

Инцидент произошел накануне около 22:00 в Новобаварском районе. Патрульные остановили авто Daewoo с явными следами ДТП.

Как сообщают в Патрульной полиции в Харьковской области, во время разговора копы заметили еще и признаки опьянения у водителя.

«Патрульные предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, на что он согласился. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.71 промилле. С результатом осмотра водитель согласился», – отмечают копы.

Однако после того, как правоохранители начали оформлять админпротокол, водитель решил откупиться и стал предлагать патрульным взятку – 100 долларов.

«На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал. Для фиксации событий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП», – добавили патрульные.