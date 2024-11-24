У Харкові підхмелений водій намагався відкупитися за 100$ – патрульні

Інцидент стався напередодні близько 22:00 у Новобаварському районі. Патрульні зупинили авто Daewoo з явними слідами ДТП.

Як повідомляють у Патрульній поліції в Харківській області, під час розмови копи помітили ще й ознаки сп’яніння у водія.

“Патрульні запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.71 проміле. З результатом огляду кермувальник погодився“, – зазначають копи.

Однак після того, як правоохоронці почали оформляти адмінпротокол, водій вирішив відкупитися та став пропонувати патрульним хабар – 100 доларів.

“На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП“, – додали патрульні.