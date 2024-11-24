Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок

За словами кореспондентки Bild Анни Лосенські, після того, як почув вирок, підсудний, ймовірно, відчув полегшення.

За даними слідства, обвинувачений – 26-річний харків’янин, який у рідному місті працював кухарем. Під час війни він поїхав до Німеччини та оселився у берлінському районі Хеллерсдорф. Весь цей час чоловік регулярно порушував закон і насолоджувався життям – гроші витрачав на горілку, наркотики та займався крадіжками. А у вересні 2023 року напав на свою 25-річну сусідку. Дівчина також була родом із України.

“Вона була на дев’ятому місяці вагітності. Вранці він витяг її з ліжка, приставив до шиї кухонний ніж і душив, поки вона не знепритомніла. Коли дівчина прийшла до тями, він її зґвалтував. «Я був як тварина, – зізнався він у суді, – А у неї була істерика ». На щастя, малюк народився здоровим через кілька днів українка переїхала з ним до Польщі”, – пише Bild.

Берлінський суд засудив ґвалтівника до 7 років та 9 місяців в’язниці. Проте, вважають журналісти, після цього чоловік начебто відчув полегшення – тепер він залишиться у Німеччині.

“Депортація на батьківщину загрожує йому лише в середині терміну, а доти він у безпеці від війни”, – пояснили кореспонденти.