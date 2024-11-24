Live
  • Нд 24.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок

Події 11:47   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок Фото: Bild

За словами кореспондентки Bild Анни Лосенські, після того, як почув вирок, підсудний, ймовірно, відчув полегшення. 

За даними слідства, обвинувачений – 26-річний харків’янин, який у рідному місті працював кухарем. Під час війни він поїхав до Німеччини та оселився у берлінському районі Хеллерсдорф. Весь цей час чоловік регулярно порушував закон і насолоджувався життям – гроші витрачав на горілку, наркотики та займався крадіжками. А у вересні 2023 року напав на свою 25-річну сусідку. Дівчина також була родом із України.

“Вона була на дев’ятому місяці вагітності. Вранці він витяг її з ліжка, приставив до шиї кухонний ніж і душив, поки вона не знепритомніла. Коли дівчина прийшла до тями, він її зґвалтував. «Я був як тварина, – зізнався він у суді, – А у неї була істерика ». На щастя, малюк народився здоровим через кілька днів українка переїхала з ним до Польщі”, – пише Bild.

Берлінський суд засудив ґвалтівника до 7 років та 9 місяців в’язниці. Проте, вважають журналісти, після цього чоловік начебто відчув полегшення – тепер він залишиться у Німеччині.

“Депортація на батьківщину загрожує йому лише в середині терміну, а доти він у безпеці від війни”, – пояснили кореспонденти.

Читайте також: ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса автомобіля (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Терехов: збитки від ударів РФ 10 млрд євро, грошей на відновлення не вистачає
Терехов: збитки від ударів РФ 10 млрд євро, грошей на відновлення не вистачає
24.11.2024, 12:54
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
24.11.2024, 07:22
Новини Харкова – головне за 24.11: “прильоти” КАБів, 25 разів наступала РФ
Новини Харкова – головне за 24.11: “прильоти” КАБів, 25 разів наступала РФ
24.11.2024, 11:53
Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок
Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок
24.11.2024, 11:47
Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
24.11.2024, 10:57

Новини за темою:

16:23
31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)
15:23
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку

Ви читали новину: «Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За словами кореспондентки Bild Анни Лосенські, після того, як почув вирок, підсудний, ймовірно, відчув полегшення. ".