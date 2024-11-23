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ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото)

Події 18:24   23.11.2024
Вікторія Яковенко
ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Салтівському районі Харкова внаслідок аварії постраждали двоє пішоходів.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, ДТП сталася 23 листопада близько 11:45.

«53-річний водій автомобіля «Suzuki Grand Vitara» здійснив наїзд на двох пішоходів, що перетинали проїзну частину по не регульованому пішохідному переходу по вулиці Гвардійців-Широнінців», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок аварії дві жінки отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП Харьков
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова внаслідок аварії постраждали двоє пішоходів.".