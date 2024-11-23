ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото)

У Салтівському районі Харкова внаслідок аварії постраждали двоє пішоходів.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, ДТП сталася 23 листопада близько 11:45.

«53-річний водій автомобіля «Suzuki Grand Vitara» здійснив наїзд на двох пішоходів, що перетинали проїзну частину по не регульованому пішохідному переходу по вулиці Гвардійців-Широнінців», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок аварії дві жінки отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.