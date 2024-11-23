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ДТП на Салтовке: две женщины попали под колеса автомобиля (фото)

Происшествия 18:24   23.11.2024
Виктория Яковенко
ДТП на Салтовке: две женщины попали под колеса автомобиля (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова в результате аварии пострадали два пешехода.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 23 ноября около 11:45.

«53-летний водитель автомобиля «Suzuki Grand Vitara» совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Гвардейцев-Широнинцев», — рассказали правоохранители.

В результате аварии две женщины получили телесные повреждения. Их госпитализировали. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП Харьков
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова в результате аварии пострадали два пешехода.".