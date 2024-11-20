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В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)

Происшествия 11:12   20.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

66-летний мужчина погиб в результате аварии в Харькове.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 ноября около 16:25 на улице Старопарковой 63-летний водитель автомобиля «Opel Vectra» наехал на 66-летнего пешехода, когда тот пересекал дорогу в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина получил не совместимые с жизнью травмы, отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

ДТП Харьков
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП Харьков
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний мужчина погиб в результате аварии в Харькове.".