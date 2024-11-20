В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)

66-летний мужчина погиб в результате аварии в Харькове.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 ноября около 16:25 на улице Старопарковой 63-летний водитель автомобиля «Opel Vectra» наехал на 66-летнего пешехода, когда тот пересекал дорогу в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина получил не совместимые с жизнью травмы, отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.