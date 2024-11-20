В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
66-летний мужчина погиб в результате аварии в Харькове.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 ноября около 16:25 на улице Старопарковой 63-летний водитель автомобиля «Opel Vectra» наехал на 66-летнего пешехода, когда тот пересекал дорогу в районе нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате аварии мужчина получил не совместимые с жизнью травмы, отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний мужчина погиб в результате аварии в Харькове.".