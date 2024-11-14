На Харьковщине авто занесло на дороге: в ДТП пострадали два человека (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Около 07:10 в городе Змиев на Харьковщине произошла авария.
«Автомобиль Volkswagen Caddy под управлением 50-летнего жителя поселка Слобожанское начало заносить. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 21093 под управлением 44-летнего водителя», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали, добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:10 в городе Змиев на Харьковщине произошла авария.".