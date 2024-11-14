На Харьковщине авто занесло на дороге: в ДТП пострадали два человека (фото)

Около 07:10 в городе Змиев на Харьковщине произошла авария.

«Автомобиль Volkswagen Caddy под управлением 50-летнего жителя поселка Слобожанское начало заносить. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 21093 под управлением 44-летнего водителя», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.