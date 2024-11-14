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На Харьковщине авто занесло на дороге: в ДТП пострадали два человека (фото)

Происшествия 16:24   14.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине авто занесло на дороге: в ДТП пострадали два человека (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Около 07:10 в городе Змиев на Харьковщине произошла авария.

«Автомобиль Volkswagen Caddy под управлением 50-летнего жителя поселка Слобожанское начало заносить. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 21093 под управлением 44-летнего водителя», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:10 в городе Змиев на Харьковщине произошла авария.".