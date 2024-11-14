На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото)

Близько 07:10 у місті Зміїв на Харківщині сталася аварія.

«Автомобіль «Volkswagen Caddy» під керуванням 50-річного мешканця селища Слобожанське почало заносити. Чоловік не впорався з керуванням та зіштовхнувся з зустрічним автомобілем «ВАЗ 21093» під керуванням 44-річного водія», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждали обидва водії, їх ушпиталили, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.