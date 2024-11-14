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На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото)

Події 16:24   14.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Близько 07:10 у місті Зміїв на Харківщині сталася аварія.

«Автомобіль «Volkswagen Caddy» під керуванням 50-річного мешканця селища Слобожанське почало заносити. Чоловік не впорався з керуванням та зіштовхнувся з зустрічним автомобілем «ВАЗ 21093» під керуванням 44-річного водія», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждали обидва водії, їх ушпиталили, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:10 у місті Зміїв на Харківщині сталася аварія.".