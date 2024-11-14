Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)
Вранці 14 листопада Харків засніжило.
Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували 14 листопада мокрий сніг та дощ на Харківщині. У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 1-3 тепла. По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень від 0 до 5 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 листопада Харків засніжило.".