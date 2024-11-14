Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)

Вранці 14 листопада Харків засніжило.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували 14 листопада мокрий сніг та дощ на Харківщині. У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 1-3 тепла. По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень від 0 до 5 тепла.