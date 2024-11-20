У Харкові в ДТП загинув пішохід (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
66-річний чоловік загинув внаслідок аварії в Харкові.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 листопада близько 16:25 на вулиці Старопарковій 63-річний водій автомобіля «Opel Vectra» наїхав на 66-річного пішохода, коли той перетинав дорогу у районі нерегульованого пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП чоловік отримав не сумісні з життям травми, зазначили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річний чоловік загинув внаслідок аварії в Харкові.".