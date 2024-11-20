У Харкові в ДТП загинув пішохід (фото)

66-річний чоловік загинув внаслідок аварії в Харкові.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 листопада близько 16:25 на вулиці Старопарковій 63-річний водій автомобіля «Opel Vectra» наїхав на 66-річного пішохода, коли той перетинав дорогу у районі нерегульованого пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП чоловік отримав не сумісні з життям травми, зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.