Сбежал в Германию и изнасиловал там беременную: харьковчанин получил приговор
По словам корреспондентки Bild Анны Лосенски, после того, как услышал приговор, подсудимый, вероятно, почувствовал облегчение.
По данным следствия, обвиняемый – 26-летний харьковчанин, который в родном городе работал поваром. Во время войны он уехал в Германию и поселился в берлинском районе Хеллерсдорф. Все это время мужчина регулярно нарушал закон и жил себе в удовольствие – деньги тратил на водку, наркотики и занимался воровством. А в сентябре 2023 года напал на свою 25-летнюю соседку. Девушка также была родом из Украины.
«Она была на девятом месяце беременности. Утром он вытащил её из постели, приставил к шее кухонный нож и душил, пока она не потеряла сознание. Когда девушка пришла в себя, он её изнасиловал. «Я был как животное, — признался он в суде, — а у неё была истерика». К счастью, малыш родился здоровым спустя несколько дней. Украинка переехала с ним в Польшу», – пишет Bild.
Берлинский суд приговорил насильника к 7 годам и 9 месяцев тюрьмы. Однако, считают журналисты, после этого мужчина как будто почувствовал облегчение – теперь он останется в Германии.
«Депортация на родину грозит ему лишь в середине срока, а до тех пор он в безопасности от войны», – объяснили корреспонденты.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: изнасиловал, приговор, суд;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам корреспондентки Bild Анны Лосенски, после того, как услышал приговор, подсудимый, вероятно, почувствовал облегчение. ".