Постраждав чоловік: увечері на окружній зіткнулися ВАЗ та Mitsubishi
Аварія сталася близько 16:45 на окружній дорозі в Харкові, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.
“На автошляху «Київ-Харків-Довжанський» неподалік села Сіряки сталося зіткнення транспортних засобів Mitsubishi L200 та ВАЗ 2103“, – уточнили правоохоронці.
За даними поліцейських, у ДТП постраждав 36-річний водій ВАЗу. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження, подробиці аварії встановлюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 21:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 16:45 на окружній дорозі в Харкові, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.".