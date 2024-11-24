Постраждав чоловік: увечері на окружній зіткнулися ВАЗ та Mitsubishi

Аварія сталася близько 16:45 на окружній дорозі в Харкові, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

“На автошляху «Київ-Харків-Довжанський» неподалік села Сіряки сталося зіткнення транспортних засобів Mitsubishi L200 та ВАЗ 2103“, – уточнили правоохоронці.

За даними поліцейських, у ДТП постраждав 36-річний водій ВАЗу. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження, подробиці аварії встановлюються.