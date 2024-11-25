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Підозрюють клірика УПЦ (МП): у СБУ заявили, що затримали інформатора РФ

Події 10:00   25.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підозрюють клірика УПЦ (МП): у СБУ заявили, що затримали інформатора РФ

За даними СБУ, 43-річний настоятель одного із храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату почав працювати на ворога у жовтні цього року.

Речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула уточнив: підозрюваний родом із Мелітополя, із 2009 до 2018 року жив у Росії, а після цього переїхав до Харкова.

“Де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму”, – додали силовики.

Цього року чоловік почав працювати на ворога, зазначають у СБУ, – “зливав” інформацію про ЗСУ на Харківщині.

Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом“, – уточнили у СБУ.

Інформацію від клірика росіяни мали використовувати для коригування ударів по позиціях Сил оборони. Наразі чоловіка затримали та вручили підозру. Якщо його провину доведуть – він може “сісти” на вісім років.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними СБУ, 43-річний настоятель одного із храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату почав працювати на ворога у жовтні цього року.".