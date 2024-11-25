Не встигли навіть увімкнути тривогу: чим ударили вранці по Харкову – дані ХОВА

Окупанти вдарили по Харкову близько 08:30. “Прилетіло” по центру міста.

Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері нацмарафону повідомив, що вранці на Харків летіла швидкісна ціль. Сховатись від неї майже неможливо – вона долітає до міста менше, ніж за хвилину.

“Це – попередня інформація, що С-400 випустили росіяни. Після проведення всіх необхідних експертиз буде надана остаточна інформація. Але зазначена ціль є швидкісною і дуже мало часу для того, щоб зреагувати. Дуже мало часу не тільки для того, щоб спуститися в укриття, а немає часу для того, щоб увімкнути сигнал повітряної тривоги, тому що зазначена ракета долає відстань від однієї до двох хвилин, а іноді за 40 секунд долітає до Харкова“, – сказав Сокол.

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Наразі відомо про 19 поранених, 12 з них – госпіталізовані. Сокол зазначив: ракета впала в район щільної житлової забудови, пошкоджені понад 40 будівель.

“І якщо спиратися на те, що поряд ніяких військових об’єктів не було, то це виключно терористичний акт, на мою думку”, – констатував Сокол.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 08:30. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” у центрі Харкова, на місці обстрілу виникла пожежа. Мер Ігор Терехов уточнив, що удар зазнав район щільної житлової забудови. Попередньо, за даними Синєгубова, постраждали 19 людей.