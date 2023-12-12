Может не звучать сирена на Харьковщине из-за сбоев в системе оповещения — ХОВА

Сирены уличного оповещения о воздушных тревогах могут не звучать или включаться с перебоями из-за технических работ в течение 12 декабря в Харьковской области, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.

Иван Сокол посоветовал жителям Харьковщины ориентироваться на сообщения мобильного приложения «Воздушная тревога».