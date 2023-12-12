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Может не звучать сирена на Харьковщине из-за сбоев в системе оповещения — ХОВА

Общество 13:29   12.12.2023
Оксана Якушко
Может не звучать сирена на Харьковщине из-за сбоев в системе оповещения — ХОВА

Сирены уличного оповещения о воздушных тревогах могут не звучать или включаться с перебоями из-за технических работ в течение 12 декабря в Харьковской области, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.

Иван Сокол посоветовал жителям Харьковщины ориентироваться на сообщения мобильного приложения «Воздушная тревога».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сирены уличного оповещения о воздушных тревогах могут не звучать или включаться с перебоями из-за технических работ в течение 12 декабря в Харьковской области, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.".