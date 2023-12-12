Может не звучать сирена на Харьковщине из-за сбоев в системе оповещения — ХОВА
Сирены уличного оповещения о воздушных тревогах могут не звучать или включаться с перебоями из-за технических работ в течение 12 декабря в Харьковской области, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.
Иван Сокол посоветовал жителям Харьковщины ориентироваться на сообщения мобильного приложения «Воздушная тревога».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: воздушная тревога, Иван Сокол, сирена, система оповещения, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сирены уличного оповещения о воздушных тревогах могут не звучать или включаться с перебоями из-за технических работ в течение 12 декабря в Харьковской области, сообщает Суспільне Харків со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.".