Сирена може не лунати на Харківщині через перебої у системі оповіщення — ХОВА

Сирени вуличного оповіщення про повітряні тривоги можуть не лунати або працювати з перебоями через технічні роботи протягом 12 грудня у Харківській області, повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола.

Іван Сокіл порадив мешканцям Харківщини орієнтуватися на повідомлення мобільного додатку “Повітряна тривога”.