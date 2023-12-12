Сирена може не лунати на Харківщині через перебої у системі оповіщення — ХОВА
Сирени вуличного оповіщення про повітряні тривоги можуть не лунати або працювати з перебоями через технічні роботи протягом 12 грудня у Харківській області, повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола.
Іван Сокіл порадив мешканцям Харківщини орієнтуватися на повідомлення мобільного додатку “Повітряна тривога”.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: воздушная тревога, Иван Сокол, сирена, система оповещения, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 13:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сирени вуличного оповіщення про повітряні тривоги можуть не лунати або працювати з перебоями через технічні роботи протягом 12 грудня у Харківській області, повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола. ".