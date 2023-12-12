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Сирена може не лунати на Харківщині через перебої у системі оповіщення — ХОВА

Суспільство 13:29   12.12.2023
Оксана Якушко
Сирена може не лунати на Харківщині через перебої у системі оповіщення — ХОВА

Сирени вуличного оповіщення про повітряні тривоги можуть не лунати або працювати з перебоями через технічні роботи протягом 12 грудня у Харківській області, повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола.

Іван Сокіл порадив мешканцям Харківщини орієнтуватися на повідомлення мобільного додатку “Повітряна тривога”.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 13:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сирени вуличного оповіщення про повітряні тривоги можуть не лунати або працювати з перебоями через технічні роботи протягом 12 грудня у Харківській області, повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола. ".