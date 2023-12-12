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Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора

Общество 11:40   12.12.2023
Виктория Яковенко
Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора

Абоненты оператора «Киевстар» не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга в результате сбоя, который еще продолжается.

Проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг. Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в комментарии «hromadske».

«Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя», — отметили в Минцифре.

Там добавили, что проблема – временная. Сейчас специалисты компании «Киевстар» активно работают, чтобы снова вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят оказание услуг.

«После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью», заявили в Минцифре.

Напомним, утром 11 декабря в сети «Киевстар» произошел технический сбой. В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Абоненты оператора «Киевстар» не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга в результате сбоя, который еще продолжается.".