Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора
Абоненты оператора «Киевстар» не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга в результате сбоя, который еще продолжается.
Проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг. Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в комментарии «hromadske».
«Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя», — отметили в Минцифре.
Там добавили, что проблема – временная. Сейчас специалисты компании «Киевстар» активно работают, чтобы снова вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят оказание услуг.
«После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью», заявили в Минцифре.
Напомним, утром 11 декабря в сети «Киевстар» произошел технический сбой. В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Киевстар, Минцифры, оператор, сбой, связь, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Абоненты оператора «Киевстар» не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга в результате сбоя, который еще продолжается.".