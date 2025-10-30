Live
Обеспечить стабильную мобильную связь в случае блэкаута — совещание в Харькове

Общество 20:13   30.10.2025
Елена Нагорная
Обеспечить стабильную мобильную связь в случае блэкаута — совещание в Харькове Фото: ХОВА

Меры, направленные на поддержание стабильной мобильной связи, обсудили в ходе встречи начальник ХОВА Олег Синегубов и представители компании «Киевстар».

Синегубов отметил, что приоритетом ХОВА является обустройство базовых станций альтернативными источниками питания, оптимизация обслуживания сетей и привлечение бизнеса и объектов критической инфраструктуры к их поддержке, передает пресс-служба ХОВА.

Стороны договорились взаимодействовать с громадами для создания точек доступа к мобильной связи и обеспечения возможности оперативного вызова экстренных служб в самых отдаленных населенных пунктах.

Ранее в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких рассказал, что операторы мобильной связи сделали очень серьезные выводы из ситуации, когда в 2023 году город был практически трое суток без электроснабжения. В течение 2025 года операторы провели серьезную работу по замене аккумуляторных батарей и обеспечению резервных источников питания. Сейчас все базовые станции по городу Харьков автономны.

Автор: Елена Нагорная
