В Харькове и области начались аварийные отключения света

Общество 08:05   27.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области начались аварийные отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Утром 27 января в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что для стабилизации ситуации в энергосети на Харьковщине ввели аварийные отключения. 

Одновременно, отметили энергетики, действуют и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – написали в облэнерго.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 19:17. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару — россияне атаковали энергообъект. В Индустриальном районе одно из попаданий пришлось по зданию лицея, там возник пожар, также повреждены 16 многоэтажных домов. Известно о двоих пострадавших. По данным облпрокуратуры, ранения получил охранник лицея, еще одна работница — острый стресс. В метрополитене сообщили, что было приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
