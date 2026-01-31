Live

Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці

Транспорт 12:07   31.01.2026
Оксана Горун
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці Фото муниципалитета Каунаса в Facebook

В Харькове разворачивают временную схему движения в связи с нехваткой напряжения в сети для работы электротранспорта.

«В связи с отсутствием подачи напряжения, временно приостановлена ​​работа городского пассажирского электротранспорта. Пока не курсируют трамвайные и троллейбусные маршруты, приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метрополитена, движение поездов по Холодногорско-заводской линии осуществляется с увеличенным интервалом. Организуется работа автобусных маршрутов по временной схеме на период отключения электроэнергии», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Пресс-секретарь мэра Харькова Марьям Сатуева отметила: «К сожалению, ситуация с энергоснабжением тяжелая в масштабах всей страны. Причины этих перебоев находятся вне нашего влияния, однако город находится на постоянной связи с энергетиками и делает все для минимизации последствий аварийного отключения».

Читайте также: Блэкаут: в Украине массово отключается электричество, стоит метро (видео)

В то же время украинские железнодорожники сообщили, что частично проблемы с электричеством в масштабах страны уже удалось решить.

«Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована. Электроснабжение возобновлено почти во всех регионах — поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставания от графика минимальны, их догонят. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме», — проинформировала пресс-служба АТ «Укрзалізниця».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 31 января: скачки напряжения, остановилось метро
Новости Харькова — главное 31 января: скачки напряжения, остановилось метро
31.01.2026, 12:22
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
31.01.2026, 11:34
Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график
Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график
31.01.2026, 09:46
Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
31.01.2026, 12:15
Ледяной дождь: часть окружной Харькова — непроездная, трассы открыли
Ледяной дождь: часть окружной Харькова — непроездная, трассы открыли
31.01.2026, 07:36
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці
31.01.2026, 12:07

Новости по теме:

19.01.2026
Автобус застрял из-за гололеда на Харьковщине – помогли полицейские
08.01.2026
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
06.01.2026
Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек (фото)
28.12.2025
По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус
27.10.2025
Автобус до кладбища №13 пустят в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 января 2026 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разворачивают временную схему движения в связи с нехваткой напряжения в сети для работы электротранспорта".