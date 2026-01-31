Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці

В Харькове разворачивают временную схему движения в связи с нехваткой напряжения в сети для работы электротранспорта.

«В связи с отсутствием подачи напряжения, временно приостановлена ​​работа городского пассажирского электротранспорта. Пока не курсируют трамвайные и троллейбусные маршруты, приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метрополитена, движение поездов по Холодногорско-заводской линии осуществляется с увеличенным интервалом. Организуется работа автобусных маршрутов по временной схеме на период отключения электроэнергии», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Пресс-секретарь мэра Харькова Марьям Сатуева отметила: «К сожалению, ситуация с энергоснабжением тяжелая в масштабах всей страны. Причины этих перебоев находятся вне нашего влияния, однако город находится на постоянной связи с энергетиками и делает все для минимизации последствий аварийного отключения».

В то же время украинские железнодорожники сообщили, что частично проблемы с электричеством в масштабах страны уже удалось решить.

«Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована. Электроснабжение возобновлено почти во всех регионах — поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставания от графика минимальны, их догонят. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме», — проинформировала пресс-служба АТ «Укрзалізниця».