Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
В Киеве и Харькове остановились поезда в метро. Харковоблэнерго сообщило о тяжелой ситуации в энергосистеме.
Дополнено в 12:15. Министерство энергетики Украины объяснило, что происходит с электричеством. Коллапс не по всей стране.
«По команде НЭК «Укрэнерго», в Киевской, Житомирской и Харьковской области применены экстренные отключения электроэнергии. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших двух-трех часов», — написала прессслужба Минэнерго.
Дополнено в 11:53. В некоторых районах Харькова начало появляться электричество. В частности об этом информируют жители Салтовки. В то же время харьковчане, живущие в различных районах города, сообщают о том, что не работает наземный электротранспорт, на конечных остановках автобусов образуются длинные очереди.
В пресс-службе Харьковского горсовета отметили: проблему уже решают, разворачивают систему альтернативных автобусных маршрутов.
«Схема разворачивается. Часть маршрутов уже удлинена, часть еще в процессе», — отметили в мэрии.
«Уважаемые потребители! В энергосети наблюдается сложная ситуация. Энергетики осведомлены о текущей ситуации и принимают все необходимые шаги», — написала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Перед этим пресс-служба метрополитена сообщила об остановке движения в связи с техническими проблемами. Восстановить удалось сообщение пока по одной линии — Холодногорско-Заводской, интервалы движения от 20 до 30 минут.
Не работает метро также в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко написал: «В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена могут работать как укрытие (на резервном питании станций)».
Тем временем в Харькове жители наблюдали как падение напряжения в сети до 140-150 вольт, так и последующий скачок до 260 и выше.
Укрэнерго ситуацию пока не комментировало. Массированных ударов по энергетике в предыдущие сутки не было.
Информация будет обновляться.
