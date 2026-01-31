Обстрелы затихли на Харьковщине, но пострадавшие есть: данные ХОВА
За прошедшие сутки российская армия обстреляла один населенный пункт на Харьковщине, сообщил утром 31 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
Тем не менее медикам региона пришлось оказывать помощь раненым.
«Медики оказали помощь 70-летнему мужчине и 69-летней женщине, которые 29 января пострадали в результате обстрела с. Осиново Купянской громады», — проинформировал Синегубов.
В первые сутки так называемого «энергетического перемирия» по Харьковской области прилетели три КАБа и «Ланцет».
«Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: «Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой
Напомним, «энергетическое перемирие» ворвалось в информационную сферу 29 января. Все началось с утечек в Telegram-каналах российских военных блогеров. А когда украинские источники высказали обоснованные сомнения в таких договоренностях, на сцене появился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что получил личное обещание от Путина – «не бить по Киеву и другим городам Украины в течение недели». Когда именно завершится эта неделя, Трамп не уточнил.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, перемирие, пострадали, синєгубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Обстрелы затихли на Харьковщине, но пострадавшие есть: данные ХОВА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 января 2026 в 08:23;