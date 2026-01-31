Live

Обстрелы затихли на Харьковщине, но пострадавшие есть: данные ХОВА

Происшествия 08:23   31.01.2026
Оксана Горун
Обстрелы затихли на Харьковщине, но пострадавшие есть: данные ХОВА

За прошедшие сутки российская армия обстреляла один населенный пункт на Харьковщине, сообщил утром 31 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

Тем не менее медикам региона пришлось оказывать помощь раненым.

«Медики оказали помощь 70-летнему мужчине и 69-летней женщине, которые 29 января пострадали в результате обстрела с. Осиново Купянской громады», — проинформировал Синегубов.

В первые сутки так называемого «энергетического перемирия» по Харьковской области прилетели три КАБа и «Ланцет».

«Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: «Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой

Напомним, «энергетическое перемирие» ворвалось в информационную сферу  29 января. Все началось с утечек в Telegram-каналах российских военных блогеров. А когда украинские источники высказали обоснованные сомнения в таких договоренностях, на сцене появился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что получил личное обещание от Путина – «не бить по Киеву и другим городам Украины в течение недели». Когда именно завершится эта неделя, Трамп не уточнил.

Автор: Оксана Горун
