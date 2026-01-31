Live

Обстріли ущухли на Харківщині, але постраждалі є: дані ХОВА

Події 08:23   31.01.2026
Оксана Горун
Обстріли ущухли на Харківщині, але постраждалі є: дані ХОВА

Минулої доби російська армія обстріляла один населений пункт на Харківщині, повідомив вранці 31 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З усім тим медикам регіону довелося надавати допомогу пораненим.

“Медики надали допомогу 70-річному чоловіку і 69-річній жінці, які 29 січня постраждали внаслідок обстрілу с. Осиново Куп’янської громади”, – поінформував Синєгубов.

У першу добу так званого “енергетичного перемир’я” по Харківщині прилетіли три КАБи та “ланцет”.

“Інформація щодо пошкоджень цивільної інфраструктури не надходила”, – зазначив начальник ХОВА.

Читайте також: “Наркоман” – спікер СОУ відреагував на слова Герасимова про Куп’янськ-Вузловий

Нагадаємо, “енергетичне перемир’я” увірвалося до інформаційної сфери 29 січня. Все почалося із витоків у телеграм-каналах російських військових блогерів. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з’явився президент США Дональд Трамп. Він заявив, що отримав особисту обіцянку від Путіна – “не бити по Києву та інших містах України протягом тижня”. Коли саме завершиться цей тиждень, Трамп не уточнив.

Автор: Оксана Горун
