Обстріли ущухли на Харківщині, але постраждалі є: дані ХОВА

Минулої доби російська армія обстріляла один населений пункт на Харківщині, повідомив вранці 31 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З усім тим медикам регіону довелося надавати допомогу пораненим.

“Медики надали допомогу 70-річному чоловіку і 69-річній жінці, які 29 січня постраждали внаслідок обстрілу с. Осиново Куп’янської громади”, – поінформував Синєгубов.

У першу добу так званого “енергетичного перемир’я” по Харківщині прилетіли три КАБи та “ланцет”.

“Інформація щодо пошкоджень цивільної інфраструктури не надходила”, – зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, “енергетичне перемир’я” увірвалося до інформаційної сфери 29 січня. Все почалося із витоків у телеграм-каналах російських військових блогерів. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з’явився президент США Дональд Трамп. Він заявив, що отримав особисту обіцянку від Путіна – “не бити по Києву та інших містах України протягом тижня”. Коли саме завершиться цей тиждень, Трамп не уточнив.