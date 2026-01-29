Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів

Співзасновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев у своєму ТГ-каналі прокоментував інформацію про можливе енергетичне перемир’я, яке нібито розпочалося сьогодні о сьомій ранку.

Йдеться про повідомлення російського військкора Романова. У ньому говориться, що у ЗС РФ – заборона на вогневу ураження будь-яких об’єктів у Києві та області, а також по всіх об’єктах інфраструктури в Україні.

Немічев зазначив, що, видається, енергетичне перемир’я взаємне та вже діє.

“Побачимо, як виконуватимуть”, – додав він.

Тим часом український військкор Андрій Цаплієнко, посилаючись на моніторингові ТГ-канали, написав про підготовку РФ до нового масованого удару.

А популярний моніторинговий канал “Николаевский Ванёк” повідомив “погані новини”.

“Остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами – немає. Будьте пильні. Обстріли вони припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі це поки що ненадовго”, – додали в повідомленні.

Думку про те, чому раптом РФ у розпал енергетичної кризи в Україні вирішила виявити “великодушність”, висловив блогер Денис Казанський, який постійно стежить за подіями в російському інформаційному просторі.

“Якщо це й правда, то причина тут тільки одна – у Росії вичерпалися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів. Останні рази Росія била по Києву “цирконами” та ракетами 2026 року випуску. Тобто тим, що наскребла та зробила щойно. Тепер накопичуватимуть для наступних ударів. Саме за такою схемою усі чотири роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів – потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за “крок доброї волі” та “великодушну згоду на перемир’я”. Нібито “пожаліли людей”. Коли накопичать – придумають черговий “обстріл резиденції Путіна” та почнуть бити знову”, – спрогнозував Казанський.