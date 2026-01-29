Live

Слухи об энергетическом перемирии: оценки Немичева, Казанского и мониторов

Общество 10:47   29.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Слухи об энергетическом перемирии: оценки Немичева, Казанского и мониторов Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев в своем ТГ-канале прокомментировал информацию о возможном энергетическом перемирии, которое якобы началось сегодня в семь утра. 

Речь идет о сообщении российского военкора Романова. В нем говорится, что в ВС РФ ввели запрет на огневое поражение по любым объектам в Киеве и области, а также по всем объектам инфраструктуры в Украине.

Немичев отметил, что, похоже, энергетическое перемирие обоюдное и уже в действии.

«Посмотрим, как будут выполнять», – добавил он.

Энергетическое перемирие

Тем временем украинский военкор Андрей Цаплиенко, ссылаясь на мониторинговые ТГ-каналы, написал о подготовке РФ к новому массированному удару.

А популярный мониторинговый канал «Николаевский Ванек» сообщил «плохие новости».

«Окончательного решения по прекращению ударов по энергетике между сторонами — нет. Будьте бдительны. Обстрелы они прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, на этом этапе это пока ненадолго», – добавили в сообщении.

Читайте также: Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец

Мнение о том, почему вдруг РФ в разгар энергетического кризиса в Украине решила проявить «великодушие», высказал блогер Денис Казанский, который непрестанно следит за событиями в российском информационном пространстве.

«Если это и правда, то причина тут только одна — у России иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары. Последние разы Россия била по Киеву «Цирконами» и ракетами 2026 года выпуска. Т.е. тем, что наскребла и произвела только что. Теперь будут накапливать для следующих ударов. Именно по такой схеме все четыре года обстрелы и происходили. Шел период усиления обстрелов — затем период спада, когда пополняли запасы. Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за «шаг доброй воли» и  «великодушное согласие на перемирие». Якобы «пожалели людей». Когда накопят — придумают очередной «обстрел резиденции Путина» и начнут бить опять», — спрогнозировал Казанский.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
29.01.2026, 08:40
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
28.01.2026, 20:09
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
29.01.2026, 07:35
В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
28.01.2026, 15:20
На Харьковщине электрички меняют маршруты – детали
На Харьковщине электрички меняют маршруты – детали
29.01.2026, 11:25

Новости по теме:

10.10.2024
Провокатора из Харькова, смеявшегося над погибшими Героями в Киеве, арестовали


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Слухи об энергетическом перемирии: оценки Немичева, Казанского и мониторов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 10:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев в своем ТГ-канале прокомментировал информацию о возможном энергетическом перемирии, которое якобы началось сегодня".