Слухи об энергетическом перемирии: оценки Немичева, Казанского и мониторов
Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев в своем ТГ-канале прокомментировал информацию о возможном энергетическом перемирии, которое якобы началось сегодня в семь утра.
Речь идет о сообщении российского военкора Романова. В нем говорится, что в ВС РФ ввели запрет на огневое поражение по любым объектам в Киеве и области, а также по всем объектам инфраструктуры в Украине.
Немичев отметил, что, похоже, энергетическое перемирие обоюдное и уже в действии.
«Посмотрим, как будут выполнять», – добавил он.
Тем временем украинский военкор Андрей Цаплиенко, ссылаясь на мониторинговые ТГ-каналы, написал о подготовке РФ к новому массированному удару.
А популярный мониторинговый канал «Николаевский Ванек» сообщил «плохие новости».
«Окончательного решения по прекращению ударов по энергетике между сторонами — нет. Будьте бдительны. Обстрелы они прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, на этом этапе это пока ненадолго», – добавили в сообщении.
Читайте также: Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
Мнение о том, почему вдруг РФ в разгар энергетического кризиса в Украине решила проявить «великодушие», высказал блогер Денис Казанский, который непрестанно следит за событиями в российском информационном пространстве.
«Если это и правда, то причина тут только одна — у России иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары. Последние разы Россия била по Киеву «Цирконами» и ракетами 2026 года выпуска. Т.е. тем, что наскребла и произвела только что. Теперь будут накапливать для следующих ударов. Именно по такой схеме все четыре года обстрелы и происходили. Шел период усиления обстрелов — затем период спада, когда пополняли запасы. Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за «шаг доброй воли» и «великодушное согласие на перемирие». Якобы «пожалели людей». Когда накопят — придумают очередной «обстрел резиденции Путина» и начнут бить опять», — спрогнозировал Казанский.
