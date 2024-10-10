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Провокатора из Харькова, смеявшегося над погибшими Героями в Киеве, арестовали

Происшествия 21:28   10.10.2024
Оксана Якушко
Провокатора из Харькова, смеявшегося над погибшими Героями в Киеве, арестовали

СБУ собрала доказательства против столичного учителя музыки, который оправдывал военные преступления россиян, ждал захвата и «присоединения» Украины к составу РФ, записывал провокационные видеоролики в Киеве и публиковал пророссийские фейки, сообщает СБУ.

СБУ и Нацполиция задержали мужчину «по горячим следам» сразу после того, как тот выложил в сеть видеоролик, записанный возле места памяти погибших Героев на Майдане Незалежности в Киеве.

На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что речь идет о Денисе Пикулике из Харькова. В 2007 году он переехал в Киев, где с тех пор работал учителем музыки.

СБУ установила, что мужчина создал два телеграмм-канала, где героизировал оккупантов и распространял дезинформацию о силах обороны.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 21:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ собрала доказательства против столичного учителя музыки, который оправдывал военные преступления россиян, сообщает СБУ.".