Женщину, осквернившую могилу пилота-харьковчанина Джуса, поместили в психушку

Подозреваемую в осквернении могил защитников Украины, в частности Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, поместили в медицинское учреждение для предоставления психиатрической помощи, сообщил Офис генерального прокурора.

60-летней женщине, подозреваемой в поругании над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам, избрали меру пресечения и поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней.

Напомним, 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины. В тот же день полицейские задержали 60-летнюю женщину, разыскиваемую за осквернение могил защитников Украины. Ей сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины на Аскольдовой могиле в Киеве. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.