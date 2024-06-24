Женщину, осквернившую могилу пилота-харьковчанина Джуса, поместили в психушку
Подозреваемую в осквернении могил защитников Украины, в частности Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, поместили в медицинское учреждение для предоставления психиатрической помощи, сообщил Офис генерального прокурора.
60-летней женщине, подозреваемой в поругании над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам, избрали меру пресечения и поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней.
Напомним, 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины. В тот же день полицейские задержали 60-летнюю женщину, разыскиваемую за осквернение могил защитников Украины. Ей сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины на Аскольдовой могиле в Киеве. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Аскольдова могила, Джус, могила, осквернение, офис генерального прокурора, пилот, психиатрическая лечебница;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 15:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозреваемую в осквернении могил защитников Украины, в частности Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, поместили в медицинское учреждение для предоставления психиатрической помощи, сообщил Офис генерального прокурора.".