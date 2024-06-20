Могилу харьковчанина «Джуса» неизвестная женщина разбила в Киеве (видео, фото)

Правоохранители начали расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщил Офис генерального прокурора.

20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.