Live
  • Чт 20.06.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.57

Могилу харьковчанина «Джуса» неизвестная женщина разбила в Киеве (видео, фото)

Происшествия 12:35   20.06.2024
Оксана Якушко
Могилу харьковчанина «Джуса» неизвестная женщина разбила в Киеве (видео, фото)

Правоохранители начали расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщил Офис генерального прокурора. 

20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Читайте также: Официально: в Харькове въезд Тринклера стал Джуса, а улица Бакулина – Енина

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине появится еще один город: почему это плохо
На Харьковщине появится еще один город: почему это плохо
20.06.2024, 08:26
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
19.06.2024, 10:49
Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
19.06.2024, 22:57
F-16 защитят Харьков от российских КАБов — The Guardian
F-16 защитят Харьков от российских КАБов — The Guardian
20.06.2024, 11:59
Главные новости Харькова 20 июня: ночью работала ПВО, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 20 июня: ночью работала ПВО, последствия обстрелов
20.06.2024, 11:20
Могилу харьковчанина «Джуса» неизвестная женщина разбила в Киеве (видео, фото)
Могилу харьковчанина «Джуса» неизвестная женщина разбила в Киеве (видео, фото)
20.06.2024, 12:35

Новости по теме:

10:31
Залитую краской аллею памяти в Харькове замаскировали землей и мешками (фото)
11:41
В центре Харькова залили «кровью» аллею памяти, угрожают кувалдой (фото)
14:54
17-летняя швейцарка покарябала Колизей, ей светит штраф €15 тысяч и тюрьма
12:09
Накануне заседания СНБО. Вандалы в Харькове в очередной раз осквернили памятный знак воинам УПА
08:44
В Харькове разрисовали нацистской символикой стены ЛГБТ-офиса (фото)

Вы читали новость: «Могилу харьковчанина «Джуса» неизвестная женщина разбила в Киеве (видео, фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 12:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители начали расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщил Офис генерального прокурора. ".