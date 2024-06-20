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Задержали женщину, осквернившую могилу пилота-харьковчанина Джуса в Киеве

Происшествия 14:44   20.06.2024
Оксана Якушко
Задержали женщину, осквернившую могилу пилота-харьковчанина Джуса в Киеве Фото: Киевская городская прокуратура

О том, что поймали женщину, совершившую акт вандализма над могилами защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщила Киевская городская прокуратура.

«Задержана 60-летняя женщина, разыскиваемая за поругание над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители», – доложили в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины. На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что поймали женщину, совершившую акт вандализма над могилами защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщила Киевская городская прокуратура.".