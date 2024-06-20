Задержали женщину, осквернившую могилу пилота-харьковчанина Джуса в Киеве
Фото: Киевская городская прокуратура
О том, что поймали женщину, совершившую акт вандализма над могилами защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщила Киевская городская прокуратура.
«Задержана 60-летняя женщина, разыскиваемая за поругание над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители», – доложили в Киевской городской прокуратуре.
Напомним, 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины. На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Аскольдова могила, вандализм, Джус, жінка, женщина, киев, могила, осквернение, пилот, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 14:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что поймали женщину, совершившую акт вандализма над могилами защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сообщила Киевская городская прокуратура.".