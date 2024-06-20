Затримали жінку, що спаплюжила могилу пілота- харків’янина Джуса у Києві

Про те, що спіймали жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, повідомила Київська міська прокуратура.

«Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці», – доповіли у Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, 20 червня вранці на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка здійснила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечений державний прапор України.