Затримали жінку, що спаплюжила могилу пілота- харків’янина Джуса у Києві
Про те, що спіймали жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, повідомила Київська міська прокуратура.
«Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці», – доповіли у Київській міській прокуратурі.
Нагадаємо, 20 червня вранці на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка здійснила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечений державний прапор України.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Аскольдова могила, вандализм, Джус, жінка, киев, могила, осквернение, пилот, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 14:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що спіймали жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, повідомила Київська міська прокуратура.".