Жінку, що спаплюжила могилу пілота-харків’янина Джуса, посадили до психлікарні
Підозрювану у вчиненні наруги над могилами захисників України, зокрема Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, помістили до медичного закладу для надання психіатричної допомоги, повідомив Офіс генерального прокурора.
60-річній жінці, підозрюваній у нарузі над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів, обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів.
Нагадаємо, 20 червня вранці на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка здійснила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. Того ж дня поліціянти затримали 60-річну жінку, яку розшукують за осквернення могил захисників України. Їй повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України на Аскольдовій могилі у Києві. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Аскольдова могила, Джус, могила, осквернение, офис генерального прокурора, пилот, психиатрическая лечебница;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 15:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозрювану у вчиненні наруги над могилами захисників України, зокрема Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, помістили до медичного закладу для надання психіатричної допомоги, повідомив Офіс генерального прокурора.".