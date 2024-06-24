Жінку, що спаплюжила могилу пілота-харків’янина Джуса, посадили до психлікарні

Підозрювану у вчиненні наруги над могилами захисників України, зокрема Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, помістили до медичного закладу для надання психіатричної допомоги, повідомив Офіс генерального прокурора.

60-річній жінці, підозрюваній у нарузі над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів, обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів.

Нагадаємо, 20 червня вранці на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка здійснила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. Того ж дня поліціянти затримали 60-річну жінку, яку розшукують за осквернення могил захисників України. Їй повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України на Аскольдовій могилі у Києві. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.