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Жінці, що зчинила наругу над могилою харків’янина Джуса, «світить» 7 років

Події 17:50   21.06.2024
Оксана Якушко
Жінці, що зчинила наругу над могилою харків’янина Джуса, «світить» 7 років

60-річна зловмисниця з хуліганських мотивів завдала понад 20 ударів палицею по могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

60-річній жінці повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України на Аскольдовій могилі у Києві.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 червня вранці на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка здійснила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. Того ж дня поліціянти затримали 60-річну жінку, яку розшукують за осквернення могил захисників України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річна зловмисниця з хуліганських мотивів завдала понад 20 ударів палицею по могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.".