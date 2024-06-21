Жінці, що зчинила наругу над могилою харків’янина Джуса, «світить» 7 років
60-річна зловмисниця з хуліганських мотивів завдала понад 20 ударів палицею по могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
60-річній жінці повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України на Аскольдовій могилі у Києві.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 20 червня вранці на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка здійснила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. Того ж дня поліціянти затримали 60-річну жінку, яку розшукують за осквернення могил захисників України.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: вандализм, герой Украины, Джус, киев, Киевская городская прокуратура, могила, осквернение, пилот, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 17:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річна зловмисниця з хуліганських мотивів завдала понад 20 ударів палицею по могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова “Джуса”, Павла Петриченка, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.".