Женщине, осквернившей могилу пилота-харьковчанина Джуса, «светит» семь лет

60-летняя злоумышленница из хулиганских мотивов нанесла более 20 ударов палкой по могилам погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампады, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

60-летней женщине сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины на Аскольдовой могиле в Киеве.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины. В тот же день полицейские задержали 60-летнюю женщину, разыскиваемую за осквернение могил защитников Украины.