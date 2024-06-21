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Женщине, осквернившей могилу пилота-харьковчанина Джуса, «светит» семь лет

Происшествия 17:50   21.06.2024
Оксана Якушко
Женщине, осквернившей могилу пилота-харьковчанина Джуса, «светит» семь лет Фото Киевской городской прокуратуры

60-летняя злоумышленница из хулиганских мотивов нанесла более 20 ударов палкой по могилам погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампады, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

60-летней женщине сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины на Аскольдовой могиле в Киеве.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины. В тот же день полицейские задержали 60-летнюю женщину, разыскиваемую за осквернение могил защитников Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летняя злоумышленница из хулиганских мотивов нанесла более 20 ударов палкой по могилам погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса», Павла Петриченко, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампады, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.".