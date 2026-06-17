Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: погиб штурман с Харьковщины

Накануне, 16 июня, в Хмельницкой области около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. Погибли два члена экипажа – пилоты 55 и 23 лет. Среди них – юный уроженец Богодуховщины.

В Офисе генпрокурора сообщают, что уже начата расшифровка бортового самописца.

«Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности, техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе», — говорится в сообщении.

Сведения о трагедии были внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 416 УКУ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло тяжкие последствия). Правоохранители отметили, что также назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Кроме этого, создана комиссия по расследованию в Минобороны.

«В результате авиакатастрофы погиб наш земляк, штурман 7 бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил ВСУ, защитник украинского неба – старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович», – сообщает мэр Богодухова Владимир Белый.

Он добавил: юноша с детства решил защищать родное небо. Бабенко окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

«Он искренне верил в нашу победу и отдал за Украину дороже всего – свою молодую жизнь. Навсегда остался 23-летним. Для родителей Богдан был единственным сыном, их вселенной, опорой и величайшей гордостью. Нет таких слов, которые могли бы исцелить эту страшную рану в сердцах матери и отца», — говорит Белый.

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