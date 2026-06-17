Live

Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: погиб штурман с Харьковщины

Происшествия 12:39   17.06.2026
Виктория Яковенко
Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: погиб штурман с Харьковщины Фото: Офис генпрокурора

Накануне, 16 июня, в Хмельницкой области около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. Погибли два члена экипажа – пилоты 55 и 23 лет. Среди них – юный уроженец Богодуховщины.

В Офисе генпрокурора сообщают, что уже начата расшифровка бортового самописца.

«Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности, техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе», — говорится в сообщении.

Сведения о трагедии были внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 416 УКУ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло тяжкие последствия). Правоохранители отметили, что также назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Кроме этого, создана комиссия по расследованию в Минобороны.

авиакатастрофа Су-24М
Фото: Офис генпрокурора

«В результате авиакатастрофы погиб наш земляк, штурман 7 бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил ВСУ, защитник украинского неба – старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович», – сообщает мэр Богодухова Владимир Белый.

погиб штурман с Харьеовщины
Фото: Владимир Белый

Он добавил: юноша с детства решил защищать родное небо. Бабенко окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

«Он искренне верил в нашу победу и отдал за Украину дороже всего – свою молодую жизнь. Навсегда остался 23-летним. Для родителей Богдан был единственным сыном, их вселенной, опорой и величайшей гордостью. Нет таких слов, которые могли бы исцелить эту страшную рану в сердцах матери и отца», — говорит Белый.

погиб штурман с Харьеовщины
Фото: Владимир Белый

Читайте также: Ночью россияне атаковали сразу два предприятия в Дергачах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
16.06.2026, 20:50
Новости Харькова – главное за 17 июня: обстрел Дергачей, погиб штурман
Новости Харькова – главное за 17 июня: обстрел Дергачей, погиб штурман
17.06.2026, 12:44
Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд
Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд
17.06.2026, 10:05
Сегодня 17 июня 2026: какой день в истории
Сегодня 17 июня 2026: какой день в истории
17.06.2026, 06:00
Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)
Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)
17.06.2026, 11:27
Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»
Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»
16.06.2026, 18:27

Новости по теме:

29.01.2026
Сегодня 29 января 2026: какой день в истории
25.12.2025
Сегодня 25 декабря 2025: какой праздник и день в истории
29.08.2024
Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально
12.06.2023
В лесах Колумбии нашли 4 детей, пропавших 40 дней назад из-за авиакатастрофы
01.02.2023
Ничего не нашли. Аваков рассказал о причинах сегодняшних обысков у него


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: погиб штурман с Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 12:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 16 июня, в Хмельницкой области около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М.".