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Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини

Події 12:39   17.06.2026
Вікторія Яковенко
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини Фото: Офіс генпрокурора

Напередодні, 16 червня, у Хмельницькій області близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Загинули двоє членів екіпажу – пілоти 55 та 23 років. Серед них – юний уродженець Богодухівщини.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що вже розпочато розшифрування бортового самописця.

«Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи», – йдеться у повідомленні.

Відомості про трагедію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 416 ККУ (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки). Правоохоронці зазначили, що також призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Крім цього, створено комісію з розслідування у Міноборони.

авиакатастрофа Су-24М
Фото: Офіс генпрокурора

«Внаслідок авіакатастрофи загинув наш земляк, штурман 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ, захисник українського неба – старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович», – повідомляє мер Богодухова Володимир Бєлий.

погиб штурман с Харьеовщины
Фото: Володимир Бєлий

Він додав: хлопець з дитинства вирішив захищати рідне небо. Бабенко закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

«Він щиро вірив у нашу перемогу і віддав за Україну найдорожче – своє молоде життя. Назавжди залишився 23-річним. Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька», – каже Бєлий.

погиб штурман с Харьеовщины
Фото: Володимир Бєлий

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 12:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 16 червня, у Хмельницькій області близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М.".