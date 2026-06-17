Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини
Напередодні, 16 червня, у Хмельницькій області близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Загинули двоє членів екіпажу – пілоти 55 та 23 років. Серед них – юний уродженець Богодухівщини.
В Офісі генпрокурора повідомляють, що вже розпочато розшифрування бортового самописця.
«Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи», – йдеться у повідомленні.
Відомості про трагедію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 416 ККУ (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки). Правоохоронці зазначили, що також призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Крім цього, створено комісію з розслідування у Міноборони.
«Внаслідок авіакатастрофи загинув наш земляк, штурман 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ, захисник українського неба – старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович», – повідомляє мер Богодухова Володимир Бєлий.
Він додав: хлопець з дитинства вирішив захищати рідне небо. Бабенко закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
«Він щиро вірив у нашу перемогу і віддав за Україну найдорожче – своє молоде життя. Назавжди залишився 23-річним. Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька», – каже Бєлий.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 12:39;