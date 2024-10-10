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Провокатора з Харкова, що знущався з загиблих Героїв у Києві, арештували

Події 21:28   10.10.2024
Оксана Якушко
Провокатора з Харкова, що знущався з загиблих Героїв у Києві, арештували

СБУ зібрала докази проти столичного вчителя музики, який виправдовував воєнні злочини росіян, чекав на захоплення та «приєднання» України до складу РФ, записував провокаційні відеоролики в Києві та публікував проросійські фейки, повідомляє СБУ.

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка «за гарячими слідами» одразу після того, як той виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця пам’яті загиблих Героїв на Майдані Незалежності у Києві.

На цьому відео він ганьбив честь загиблих воїнів і принижував чинних військовослужбовців України.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що йдеться про Дениса Пікулика з Харкова. 2007 року він переїхав до Києва, де з того часу працював учителем музики.

СБУ встановила, що він створив два Телеграм-канали, де героїзував окупантів і поширював дезінформацію про Сили оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 21:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ зібрала докази проти столичного вчителя музики, який виправдовував воєнні злочини росіян, повідомляє СБУ.".