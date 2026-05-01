Искал «легкие деньги»: какие задачи выполнял агент РФ в Харькове — СБУ
Правоохранители задержали в Харькове 31-летнего безработного горожанина. Следствие считает, что он работал на российские спецслужбы.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в поле зрения оккупантов фигурант попал через Telegram-каналы, где искал «легкие деньги».
«По указанию вражеского куратора злоумышленник собирал и передавал фото- и видеоматериалы местоположений, марок и номерных знаков автомобилей украинских военнослужащих. В его задачи также входило обнаружение башен мобильной связи, которые в дальнейшем могли стать целями для поражения. Злоумышленник причастен к «сливу» нескольких мест дислокации военнослужащих Сил обороны Украины и поджогу автомобиля», – рассказали силовики.
Правоохранители задержали мужчину у него дома во время подготовки к совершению очередного поджога, отметили в СБУ. Также силовики приняли меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны.
В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что за поджог авто фигуранту обещали 800 долларов. Деньги он так и не получил.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Также ему могут инкриминировать госпредательство – этот вопрос решается, добавили в СБУ.
Категории: Общество, Харьков; Теги: агент РФ, новости Харькова, поджег, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 15:24;