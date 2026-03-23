Live

Хотел получить для ГРУ новейшие танковые разработки: житель Харьковщины сядет

Общество 16:00   23.03.2026
Виктория Яковенко
14 лет тюрьмы получил безработный житель Харьковщины, оказавшийся агентом российской военной разведки (более известной как ГРУ).

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что фигуранта задержали в феврале 2021 года в областном центре. Как установило расследование, он пытался получить для врага тайную документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот».

«Этот уникальный современный боевой танк, предназначенный для огневого поражения всех видов наземных, надводных и низколетающих воздушных целей. В поле зрение оккупантов он попал еще до начала полномасштабной войны во время поездки в РФ к родственникам», — рассказали правоохранители.

В СБУ выяснили, что в обмен на деньги от россиян фигурант согласился втереться в доверие к работнику конструкторского бюро оборонного предприятия Украины, чтобы получить секретную документацию.

Впрочем, правоохранители разоблачили мужчину еще на начальном этапе его разведактивности. После оперативной комбинации фигуранта задержали «на горячем» во время передачи имитационных материалов.

Во время обыска у осужденного изъяли смартфон с доказательствами его сотрудничества с российским ГРУ.

Суд признал его виновным в госизмене.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 16:00;

