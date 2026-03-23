В Харькове обокрали квартиру матери погибшего военного: подозреваемого нашли

Правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, обокрал мать погибшего военнослужащего.

О краже заявила 18 марта 52-летняя жительница Новобаварского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 35-летний мужчина, который был знаком с семьей заявительницы. Ранее он общался с ее погибшим сыном и имел ключи от квартиры. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, мужчина проник в жилище и завладел ее имуществом», — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, фигурант похитил 32 тысячи долларов, 20 тысяч гривен и ювелирные украшения.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

