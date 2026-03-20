В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)

Судья Индустриального райсуда Харькова Виктор Черняк 20 марта объявил решение в деле о признании общего проживания семьей однополой пары – Дмитрия Лясковецкого и Евгения Донца.

Заявитель – 20-летний Дмитрий, он действующий военнослужащий. Его партнер Евгений – гражданский, ему 22.

«Признание семьи дало бы мне уверенность в том, что Евгений действительно — член моей семьи. Я — военнослужащий, и с этим связано много рисков. То есть это не брак. Все эти призывы, которые продвигают а-ля националистические движения — дети в балаклавах, которые боятся что-то кому-то сказать и ходят в балаклавах, а не могут показать свое лицо. Они говорят, что мы здесь заключаем брак, они пришли против однополого брака. Такого заседания сегодня не было, никто здесь брак не признавал. Признавали Евгения членом моей семьи, то есть фактических брачных отношений. Это немного другое», — объясняет Дмитрий.

Он подчеркнул, что о его отношениях побратимы знают. Признается, что высшее командование относится к этому хорошо, а проблемы иногда были на уровне бригад.

«На прошлой неделе я перевелся в другую бригаду. И никаких дискриминационных или других действий нет. Я обычный человек, ориентация никак не влияет на мою работу», — подчеркнул мужчина.

Дмитрий отметил, что решение суда намерены обжаловать.

Евгений, партнер Дмитрия, говорит: решением очень огорчен.

«Я хочу спокойно, как все нормальные пары, выходить, показывать себя, не бояться этого. Потому что я был ребенком-сиротой, я вырос с опекуном, у меня брат-близнец, для меня это очень тяжело», — сказал Евгений.

Он рассказал, что познакомился с Дмитрием в прошлом году.

«В выходные мы проводили время вместе, встречались, общались, и как-то так получилось, что решили начать отношения, попробовать. А потом поняли, что нужно как-то действовать, потому что постоянно прятаться или сидеть дома — это ненормально. Для меня это важно, потому что, например, если он попадет в больницу, я не смогу спокойно к нему зайти. Право на посещение имеют только его родственники, его близкие родственники. Я просто посторонний человек, который просто пришел, и все”, – объясняет Евгений.

Перед провозглашением решения перед зданием суда собралось около полусотни молодых людей в балаклавах. Они скандировали: «Идея нации – против деградации. Только традиционная семья – будущее Украины». На вид многие из них — несовершеннолетние.

«Мы представители украинских националистов. Мы не поддерживаем заседание суда, которое сегодня проходит. Мы не поддерживаем однополые браки. Мы за традиционную семью. Потому что только в семье, в которой есть отец и мать, могут родиться дети», — сказал один из участников митинга.

Присутствовали ли на митинге несовершеннолетние, организатор комментировать отказался.