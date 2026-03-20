Женщина на Харьковщине требовала деньги с пострадавшего военного – прокуратура

Правоохранители вручили подозрение 44-летней жительнице поселка Староверовка, которая, по данным следствия, требовала с пострадавшего воина деньги за «списание» с военного учета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2026 года военнослужащего ВСУ госпитализировали в областной кардиологический центр в Харькове, где ему провели оперативное вмешательство.

Правоохранители говорят: подозреваемая через общих знакомых, посещавших бойца, познакомилась с ним и начала расспрашивать о состоянии его здоровья. Узнав о диагнозе, она заявила, что у мужчины есть все основания для исключения из военного учета. Однако заверила, что самостоятельно решить проблему ему не удастся.

«За денежное вознаграждение она обещала повлиять на чиновников заведений здравоохранения — для беспрепятственного прохождения ВЛК — и чиновников ТЦК — для принятия положительного решения о снятии с военного учета. Стоимость такой «услуги» женщина оценила в 4500 долларов, которые якобы нужны для организации изготовления медицинских документов и прохождения соответствующих экспертов. В то же время уверяла, что таким образом она «помогла» уже многим мужчинам.», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители заявили: оказавшись в сложном эмоциональном состоянии после тяжелой операции и подвергшись длительному давлению со стороны женщины, воин был вынужден согласиться на ее предложение.

Для конспирации фигурантка решила не действовать напрямую. Следствие установило, что к передаче средств она привлекла постороннего, который не знал о схеме. Именно через него мужчина передал оговоренную сумму.

Женщине сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

В суде прокурор будет просить избрать подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.