Женщина на Харьковщине требовала деньги с пострадавшего военного – прокуратура
Правоохранители вручили подозрение 44-летней жительнице поселка Староверовка, которая, по данным следствия, требовала с пострадавшего воина деньги за «списание» с военного учета.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2026 года военнослужащего ВСУ госпитализировали в областной кардиологический центр в Харькове, где ему провели оперативное вмешательство.
Правоохранители говорят: подозреваемая через общих знакомых, посещавших бойца, познакомилась с ним и начала расспрашивать о состоянии его здоровья. Узнав о диагнозе, она заявила, что у мужчины есть все основания для исключения из военного учета. Однако заверила, что самостоятельно решить проблему ему не удастся.
«За денежное вознаграждение она обещала повлиять на чиновников заведений здравоохранения — для беспрепятственного прохождения ВЛК — и чиновников ТЦК — для принятия положительного решения о снятии с военного учета. Стоимость такой «услуги» женщина оценила в 4500 долларов, которые якобы нужны для организации изготовления медицинских документов и прохождения соответствующих экспертов. В то же время уверяла, что таким образом она «помогла» уже многим мужчинам.», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители заявили: оказавшись в сложном эмоциональном состоянии после тяжелой операции и подвергшись длительному давлению со стороны женщины, воин был вынужден согласиться на ее предложение.
Для конспирации фигурантка решила не действовать напрямую. Следствие установило, что к передаче средств она привлекла постороннего, который не знал о схеме. Именно через него мужчина передал оговоренную сумму.
Женщине сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
В суде прокурор будет просить избрать подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
Категории: Общество, Харьков; Теги: военнослужащий, гроші, деньги, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 15:29;