Обустроил нарколабораторию на Харьковщине: приговор военному (фото, видео)

Общество 13:44   23.03.2026
Виктория Яковенко
Девять лет в тюрьме проведет военнослужащий НГУ. По данным ГБР, он обустроил на Харьковщине нарколабораторию с потенциально миллионным оборотом.

Правоохранители говорят: разоблачили преступление еще на этапе запуска лаборатории, что позволило не допустить попадания продукции на «черный рынок».

«Фигурант решил наладить незаконное изготовление психотропного вещества и привлек к этому гражданского знакомого. Они приобрели в интернете инструкции, чертежи, просматривали обучающие видео, после чего заказали необходимое оборудование и прекурсоры», — установили в ГБР.

Лабораторию обустроили в отдаленном населенном пункте в более чем 120 км от Харькова. После запуска производства, отметили правоохранители, фигуранты изготовили пробную партию вещества, которое планировали реализовывать через интернет.

Видео: ГБР

«Экспертиза установила, что на тот момент было изготовлено почти 7 кг психотропного вещества, ориентировочная стоимость которого на «черном рынке» могла превышать 2 млн гривен. Таким образом удалось предотвратить распространение около 1,5 тысячи доз», — добавили в ГБР.

Во время обысков изъяли специальное оборудование, прекурсоры, готовую продукцию, а также каннабис.

Нацгвардийца признана виновным по трем статьям УКУ: незаконное изготовление и хранение с целью сбыта особо опасных психотропных веществ, незаконное приобретение и хранение прекурсоров и незаконное изготовление и хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропов.

Материалы по его сообщнику рассматриваются судом отдельно, уточнили в ГБР.

