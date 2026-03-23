Обустроил нарколабораторию на Харьковщине: приговор военному (фото, видео)
Девять лет в тюрьме проведет военнослужащий НГУ. По данным ГБР, он обустроил на Харьковщине нарколабораторию с потенциально миллионным оборотом.
Правоохранители говорят: разоблачили преступление еще на этапе запуска лаборатории, что позволило не допустить попадания продукции на «черный рынок».
«Фигурант решил наладить незаконное изготовление психотропного вещества и привлек к этому гражданского знакомого. Они приобрели в интернете инструкции, чертежи, просматривали обучающие видео, после чего заказали необходимое оборудование и прекурсоры», — установили в ГБР.
Лабораторию обустроили в отдаленном населенном пункте в более чем 120 км от Харькова. После запуска производства, отметили правоохранители, фигуранты изготовили пробную партию вещества, которое планировали реализовывать через интернет.
Видео: ГБР
«Экспертиза установила, что на тот момент было изготовлено почти 7 кг психотропного вещества, ориентировочная стоимость которого на «черном рынке» могла превышать 2 млн гривен. Таким образом удалось предотвратить распространение около 1,5 тысячи доз», — добавили в ГБР.
Во время обысков изъяли специальное оборудование, прекурсоры, готовую продукцию, а также каннабис.
Нацгвардийца признана виновным по трем статьям УКУ: незаконное изготовление и хранение с целью сбыта особо опасных психотропных веществ, незаконное приобретение и хранение прекурсоров и незаконное изготовление и хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропов.
Материалы по его сообщнику рассматриваются судом отдельно, уточнили в ГБР.
Если вам интересна новость: «Обустроил нарколабораторию на Харьковщине: приговор военному (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 13:44;