Война между блогерами разгорелась в РФ: причиной раздора стал Купянск
Иллюстрация создана ИИ
В Институте изучения войны (ISW) передают, что противостояние блогеров разгорелось в РФ. Независимые аналитики критикуют прокремлевских – за распространение ложной информации об оккупации Купянска.
Пока приближенные к военному командованию РФ эксперты заявляют о победах в городе, независимые блогеры утверждают: на самом деле ситуация в Купянске сложная.
«Другой российский блогер 21 марта заявил, что боты комментируют ложь под их публикациями, чтобы попытаться контролировать продолжающийся в Купянске кризис», – отметили в ISW.
Еще одна порция фейков связана с Южно-Слобожанским направлением. Так враг заявил, что россияне продвинулись вблизи Волчанских Хуторов. Подтвердить это в Институте изучения войны не могут.
- • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 11:08;