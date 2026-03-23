Война между блогерами разгорелась в РФ: причиной раздора стал Купянск

Украина 11:08   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Война между блогерами разгорелась в РФ: причиной раздора стал Купянск

В Институте изучения войны (ISW) передают, что противостояние блогеров разгорелось в РФ. Независимые аналитики критикуют прокремлевских – за распространение ложной информации об оккупации Купянска. 

Пока приближенные к военному командованию РФ эксперты заявляют о победах в городе, независимые блогеры утверждают: на самом деле ситуация в Купянске сложная.

«Другой российский блогер 21 марта заявил, что боты комментируют ложь под их публикациями, чтобы попытаться контролировать продолжающийся в Купянске кризис», – отметили в ISW.

Еще одна порция фейков связана с Южно-Слобожанским направлением. Так враг заявил, что россияне продвинулись вблизи Волчанских Хуторов. Подтвердить это в Институте изучения войны не могут.

Читайте также: «Взять Купянск в действительности» вновь стремятся оккупанты – Машовец

