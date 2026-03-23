Війна між блогерами розгорілася в РФ: причиною розбрату став Куп’янськ

Україна 11:08   23.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутина
В Інституті вивчення війни (ISW) передають, що протистояння блогерів розгорілося в РФ. Незалежні аналітики критикують прокремлівських – за розповсюдження неправдивої інформації про окупацію Куп’янська. 

Поки наближені до військового командування РФ експерти заявляють про перемоги в місті, незалежні блогери стверджують: насправді ситуація у Куп’янську складна.

“Інший російський блогер 21 березня заявив, що боти коментують брехню під їх публікаціями, щоб спробувати контролювати кризу, що триває в Куп’янську”, – зазначили в ISW.

Ще одна порція фейків пов’язана із Південно-Слобожанським напрямком. Так, ворог заявив, що росіяни просунулися поблизу Вовчанських хуторів. Підтвердити це в Інституті вивчення війни не можуть.

