“Взяти Куп’янськ насправді” знову прагнуть окупанти – Машовець

Україна 09:59   23.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець припускає, що основні зусилля росіян найближчим часом знову сконцентруються на Куп’янську. Значну роль у цьому грають їхні невдачі на Південно-Слобожанском напрямку.

Запеклі бої тривають у районі Синельниково – Цегельне – Вільча – Лиман, передає Машовець. Так ворог намагається допомогти просунутися ЗС РФ у напрямку Симинівки та Графського. Все через те, що саме там, зазначив експерт, у ворога є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням – коридори зі східного та західного флангу прострілюються ЗСУ.

“Очевидно, командування російської 6-ї загальновійськової армії, вимушене розтягувати свої сили та засоби на досить широкому фронті (від Куп’янська, до Вовчанська) для вирішення цілої низки оперативно-тактичних завдань, найближчим часом суттєво обмежить свої «апетити» та сконцентрується на виконання 1-2-х завдань. Знаючи основні принципи прийняття рішень російським командуванням, цілком можна припустити, що воно швидше сконцентрується на Куп’янську і на розширенні свого плацдарму на Осколі в його південній частині, ніж на тактичній метушні в прикордонні”, – припускає експерт.

Однак і в Куп’янську, зазначає він, у росіян є проблеми. Зокрема, ЗС РФ так і не змогли деблокувати своїх солдатів, що залишилися в місті, а СОУ, швидше за все, дочищають північну частину населеного пункту.

“Однак, слід мати на увазі, що навряд чи російське командування протягом найближчого майбутнього відмовиться зовсім, або ж у значній мірі, від активних (в сенсі, наступальних) дій на цьому напрямку. Насамперед, через морально-психологічні проблеми в інформаційному просторі свого вищого військового та політичного керівництва. Відповідно, самі російські військові дуже і дуже намагатимуться, щоб “взяти Куп’янськ” насправді”. Оскільки, очевидно, найвище російське військово-політичне керівництво вимагатиме від них у будь-який спосіб привести у відповідність з реальністю його гучні заяви про «взяття Куп’янська», зроблені ним кілька місяців тому. Бо постійне нагадування про цей його конфуз в інформаційному просторі завдає йому вельми відчутної шкоди. Насамперед у сфері довіри йому з боку російської громадської думки та власне, з боку підлеглих йому російських військових”, – зазначив Машовець.

Зважаючи на це, основні зусилля ворога на даний момент сконцентровані на напрямку Піщане-Курилівка, де окупанти прагнуть захопити Ківшарівку, після чого – вийти на Куп’янськ-Вузловий. Надалі це надасть окупантам можливість знову пробитися до західної та центральної частини Куп’янська, пояснив аналітик.

