«Незграбно». Про складне становище РФ в районі Куп’янська заявив Машовець

Поспішні заяви окупантів про «захоплення» або «оточення» Куп’янська досить поспішні та далекі від реальності. Тож, щоб не виглядати брехунами, росіяни мають попри час та обставин щось придумати, вважає оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Однак, підкреслює аналітик, через поспіх і непродуманий характер дій, виходить це у них «криво і незграбно».

За його даними, тому командування 1-ї танкової армії ворога, а також командування всього угрупування військ «Запад», наразі перебувають у дещо складному становищі.

«Раніше розглядаючи ситуацію в напрямку Куп’янська, у своїх попередніх оглядах я неодноразово вказував на той факт, який цілком очевидний будь-якому військовому, знайомому з основами управління військами на тактичному рівні — головним фактором, що загрожує обороні ЗСУ в районі Куп’янська, є наявність ворожого плацдарму на річці Оскіл на північ від міста. Саме з нього ворог проводить активні штурмові дії, а в більшості випадків — «проникнення» малих піхотних груп у саме місто, використовуючи тактику «інфільтрації», яку я описував раніше», – пише Машовець.

Наразі, додав аналітик, супротивник зумів закріпитися в північній і центральній частинах міста. Хоча там все ще продовжуються запеклі міські бої.

«Ворог явно намагається прорватися південніше Харківської вулиці і просунутись вздовж річки Куп’янка до зруйнованих мостів через Оскіл», – уточнив експерт.

Однак, заявляє Машовець, щонайменше впродовж двох тижнів ворог не зміг досягти значних успіхів. Щобільше, наразі він змушений вести бої за утримання раніше зайнятих ним районів Куп’янська, оскільки ЗСУ перейшли до систематичного «витіснення» окупантів.

<br />

«У багатьох аспектах успіх ворога під Куп’янськом був зумовлений тим, що йому вдалося утримати район Западне-Голубівка-Радьківка-Кіндрашівка, що забезпечує ворожим підрозділам, що діють у місті, як флангове прикриття, так і своєрідний «коридор» для постачання та надходження поповнення. Однак в цьому також криється й певна вразливість противника. Факт у тому, що ця територія відносно невелика за розміром. Так, передові малі піхотні групи ворога змогли «проникнути» на захід від дороги Р-79, але поки що вони не можуть надійно закріпитися там», – констатує Машовець.

Тому, якщо ЗСУ матимуть достатньо сил та засобів в цьому районі, вони цілком зможуть організувати своєрідне «обрізання» для тактичної групи ворожих військ, які діють у Куп’янську та на північ від нього, вважає аналітик.

«ЗСУ можуть отримати їх за рахунок сил і засобів, діючих на їхньому плацдарму на схід від міста, або шляхом перегрупування додаткових резервів у цьому напрямку. Вороже командування, очевидно, знає і розуміє все це. І тому, після того, як його передові підрозділи, діючі з плацдарму північніше міста, загрузли в боях за саме місто, а їхнє постачання та поповнення суттєво ускладнилися через посилення вогневого впливу ЗСУ на точки переміщення російських підрозділів до плацдарму на Осколі, їхнє командування вжило низку заходів, які, ймовірно, були спрямовані на запобігання такому розвитку подій», – додав експерт.

Зокрема, окупанти вони різко активізувалися на плацдармі ЗСУ на схід від міста. А саме:

– розпочали атаки в напрямках Степова Новоселівка — Піщане та Орлянка — Петропавлівка (з метою скувати сили та засоби ЗСУ на плацдармі та не допустити використання українським командуванням їх для посилення своїх військ),

– здійснили низку розвідувальних атак на захід від дороги Куп’янськ-Сватово в напрямку Табаївка – Глушківка.

«Очевидно, що ці спроби закінчилися досить скромними результатами (ворог зміг просунутися лише на 1,5 км на захід від Степової Новоселівки), оскільки вони здійснювалися досить обмеженими силами. Але сам факт таких дій говорить сам за себе — російське командування повністю усвідомлює можливість виникнення негативних наслідків для себе у зв’язку із затримкою «взяття Куп’янська», – підсумував Машовець.