«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець

«Негайно відновити положення в районі Куп’янська» – такий наказ згори отримало угрупування військ противника «Запад», інформує оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.

«Фіксується перегрупування на крайній правий фланг операційної зони УВ (тобто в район Куп’янська) додаткові підрозділи 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії, на додаток до 27-ї окремої мотострілецької бригади тієї ж армії, яка вже бере участь у боях за Куп’янськ. Ситуація із мотострілецькими полками 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії противника (121 і 122 мсп), яка безпосередньо ними штурмувала місто з півночі, вздовж Осколу, в цьому сенсі, для російського командування, скажімо так, не зовсім позитивна», – зазначив експерт.

Він продовжує: очевидно, що наразі ні 121, ні 122 мотострілецькі полки ворога через значні втрати не здатні самостійно деблокувати залишки своїх штурмових груп, оточених у Куп’янську.

«Інакше кажучи, без серйозного поповнення це завдання – важке. Тому залучення командуванням противника до цієї справи сил і засобів зі складу 47-ї танкової дивізії виглядає досить логічним», – вважає Машовець.