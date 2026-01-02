«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец

«Немедленно восстановить положение в районе Купянска» – такой приказ сверху получила группировка войск противника «Запад», информирует обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

«Фиксируется перегруппировка на крайний правый фланг операционной зоны ГВ (в район Купянска) дополнительные подразделения 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии, в дополнение к 27-й отдельной мотострелковой бригаде той же армии, которая уже участвует в боях за Купянск. Ситуация с мотострелковыми полками 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии противника (121 и 122 мсп), которые непосредственно штурмовали город с севера, вдоль Оскола, в этом смысле, вероятно, не совсем позитивна для российского командования, скажем так», — отметил эксперт.

Он продолжает: очевидно, что ни 121, ни 122 мотострелковых полка врага из-за значительных потерь не способны самостоятельно деблокировать остатки своих штурмовых групп, окруженных в Купянске.

«Иными словами, без серьезного пополнения эта задача – трудная. Поэтому привлечение командованием противника к этому делу сил и средств из состава 47-й танковой дивизии выглядит достаточно логичным», – считает Машовец.