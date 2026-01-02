«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
«Немедленно восстановить положение в районе Купянска» – такой приказ сверху получила группировка войск противника «Запад», информирует обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.
«Фиксируется перегруппировка на крайний правый фланг операционной зоны ГВ (в район Купянска) дополнительные подразделения 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии, в дополнение к 27-й отдельной мотострелковой бригаде той же армии, которая уже участвует в боях за Купянск. Ситуация с мотострелковыми полками 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии противника (121 и 122 мсп), которые непосредственно штурмовали город с севера, вдоль Оскола, в этом смысле, вероятно, не совсем позитивна для российского командования, скажем так», — отметил эксперт.
Он продолжает: очевидно, что ни 121, ни 122 мотострелковых полка врага из-за значительных потерь не способны самостоятельно деблокировать остатки своих штурмовых групп, окруженных в Купянске.
«Иными словами, без серьезного пополнения эта задача – трудная. Поэтому привлечение командованием противника к этому делу сил и средств из состава 47-й танковой дивизии выглядит достаточно логичным», – считает Машовец.
Читайте также: Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 09:47;