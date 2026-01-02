Live

«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец

Фронт 09:47   02.01.2026
Виктория Яковенко
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

«Немедленно восстановить положение в районе Купянска» – такой приказ сверху получила группировка войск противника «Запад», информирует обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

«Фиксируется перегруппировка на крайний правый фланг операционной зоны ГВ (в район Купянска) дополнительные подразделения 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии, в дополнение к 27-й отдельной мотострелковой бригаде той же армии, которая уже участвует в боях за Купянск. Ситуация с мотострелковыми полками 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии противника (121 и 122 мсп), которые непосредственно штурмовали город с севера, вдоль Оскола, в этом смысле, вероятно, не совсем позитивна для российского командования, скажем так», — отметил эксперт.

Он продолжает: очевидно, что ни 121, ни 122 мотострелковых полка врага из-за значительных потерь не способны самостоятельно деблокировать остатки своих штурмовых групп, окруженных в Купянске.

«Иными словами, без серьезного пополнения эта задача – трудная. Поэтому привлечение командованием противника к этому делу сил и средств из состава 47-й танковой дивизии выглядит достаточно логичным», – считает Машовец.

Читайте также: Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
02.01.2026, 09:47
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
02.01.2026, 11:08
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
02.01.2026, 07:03
Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов
Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов
02.01.2026, 11:05

Новости по теме:

26.11.2025
«Криво и неуклюже». О сложном положении РФ в районе Купянска заявил Машовец
17.10.2025
Машовец: СОУ контролируют лишь южную часть Купянска
09.10.2025
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
24.09.2025
Ситуация на Купянщине не безнадежна? Чем обеспокоен противник
01.09.2025
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Немедленно восстановить положение в районе Купянска» – такой приказ сверху получила группировка войск противника «Запад»".