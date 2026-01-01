Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь

Российские военные в Харьковской области в новогодние праздники сосредоточены на прощупывании линии обороны и перегруппировке, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Последние несколько дней очень активных боевых столкновений нет. Россияне проводят активную перегруппировку. Вообще, кажется, что среди двух тактик: либо кошмарить нас на праздники, либо самим немного на праздники расслабиться и перейти к прощупыванию и переброске войск — они выбрали последнюю», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он констатировал, что массовых попыток российских ДРГ проникать в тыловые районы Харьковщины в эти праздники не наблюдалось.

«Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Уже примерно очевидны эти цели, но они не очень отличаются от того, что они ставили перед собой, например, в конце осени. А именно обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти к Лиману и провести инфильтрацию в тот же Лиман. Но, честно говоря, как тогда не получалось, так будем надеяться, что и в последующие месяцы успеха у них не будет», — добавил Трегубов.